شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مواطنة تعمل جرسونة: "الشغل مو عيب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت مواطنة شابة تعمل جرسونة في أحد المطاعم بالرياض، أن العمل في هذه المهنة ليس عيبًا.

وقالت المواطنة وتدعى ريناد الزهراني: "الشغل مو عيب، في أي مكان، والواحدة المفروض تشتغل وهي رافعة راسها، واشجع كل البنات السعوديات بالبحث عن العمل اللي تلقى نفسها فيه".

وأشارت ريناد إلى دعم وتشجيع القيادة الرشيدة لعمل المرأة بكل حرية، مشيرة إلى أنها اختارت العمل جرسونة، وتجد كل التشجيع من الزبائن.