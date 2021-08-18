شكرا لمتابعة خبر عن مليون ريال من آل الشيخ للاتحاد حال الفوز في نهائي البطولة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نواف السالم (صدى):

وعد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، نادي الاتحاد بدعمه بمبلغ مليون ريال، وذلك حال الفوز أمام الرجاء المغربي، في المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال آل الشيخ: "تلقيت دعوة كريمة من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لحضور نهائي كأس البطولة العربية كأس جلالة الملك محمد السادس".

وتابع: "يا رب تسمح الظروف وأكون حاضر، قلوبنا مع العميد قلوبنا مع الإدارة الشابة، أخي أنمار وأخي أحمد، الكأس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم إذا فزتوا".

وكان الاتحاد قد تأهل إلى النهائي بتخطي الشباب فيما نجح الرجاء في إقصاء الإسماعيلي المصري، وقد كان من المفترض أن تُلعب المباراة النهائية في وقت سابق لكن تم التأجيل بسبب الإجراءات الدولية لمكافحة كورونا.