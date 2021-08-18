أمير تبوك يبشِّر بـ«نقلة نوعية» في محافظة «حقل» ككل سواحل المنطقة

الرياض - محمد عبدالله - قال الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، إن الإنسان السعودي كنز هذا الوطن العظيم، وأن محافظة حقل مقبلة على نقلة نوعية وكبيرة شأنها شأن كل مدن ومحافظات المنطقة الساحلية، لما تضمه من مشاريع رؤية 2030 العملاقة فيها.

ودعا أمير منطقة تبوك، أبناء وبنات المنطقة للاستفادة من تلك المشاريع وفرصها الاستثمارية والوظيفية والتدريبية وبرامج الابتعاث فيها، منوهاً بأن العمل في أي منطقة، ستستفيد منه باقي مناطق المملكة، مبديا اعتزازه بما تحقق في المحافظة من نموٍ ورخاء.

جاء ذلك خلال لقائه على كورنيش المحافظة الشمالي مساء اليوم، بعدد من شباب محافظة حقل والمتنزهين، مؤكدًا أن الإنسان السعودي يتمتع بتميز وحماس، علاوةً على إبداعه ودقته في عمله.

وأضاف: أنتم في وطن تحقيق الأحلام، ورغم ما جرى على العالم وتأثر به جراء جائحة كورونا لم تتوقف المشاريع في وطنكم ولا الفرص، بفضل الله ثم الجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، داعيًا إياهم إلى استغلال الفرص المتاحة في هذا الوطن والعمل عليها، والتمسك بديننا الحنيف وعادات المملكة القيمة، والحرص على هذه البلاد العظيمة.