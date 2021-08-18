جزيرة النورس بينبع .. مقصد السياح للاستجمام وصيد الأسماك

حجزت جزيرة النورس السياحية مكانها كموقع خصب للاستجمام، حيث تشهد إقبالاً متزايدًا سنويًا من الزوار القادمين إلى ينبع الصناعية، لما تشهده من تطور مستمر وخدمات متنوعة، وألعاب ترفيهية جاذبة للعوائل على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع. ترتبط جزيرة النورس بالواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية عبر جسر يمتد لما يقارب 500 متر، وتمتاز بمياهها الزرقاء الصافية وأمواجها المنخفضة، مما يجعلها مكانًا مناسبًا لهواة صيد الأسماك، ويوجد بالقرب من الشاطئ أشجار النخيل الممتدة على طول الساحل الذي تضفي رونقًا على المكان.

وتوفر الجزيرة لزوارها الكثير من المزايا والخدمات، حيث المساحات الخضراء التي تتخللها ممرات للمشي روعي في تصميمها ملاءمتها لذوي الاحتياجات الخاصة، وتضيء هذه الممرات ليلاً بأضواء ملونة تضفي جمالاً على المكان، بالإضافة إلى مضمار لممارسة رياضة المشي والركض على جنبات الشاطئ.

ويمكن للسياح الجلوس بالقرب من النافورة الملونة التي تغذي مياهها قناة تشق الجزيرة نحو الشمال باتجاه نوافير صغيرة أخرى، ويستطيع الزوار الاستمتاع بتناول الوجبات التي توفرها مطاعم الجزيرة وكذلك المقاهي التي تقدم الشاي والقهوة والمأكولات الخفيفة، ويوجد بها أيضًا مساحات لألعاب الأطفال ودورات مياه ومصليات مفتوحة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت ينبع ضمن 11 وجهة سياحية شملها برنامج "صيف السعودية"، الذي أطلقته تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويعمل على توفير أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة العربية السعودية.

ولمعرفة المزيد عن "صيف السعودية 2021" توفر منصات "روح السعودية" كافة المعلومات المفيدة، كما يمكن الاتصال بمركز العناية بالسياح على الرقم (930) لمعرفة المزيد عن الباقات والمسارات السياحية.