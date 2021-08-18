الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

توقعات بـ أمطار رعدية اليوم على 5 مرتفعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

طقس مستقر:

وتوقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد أن تمتد الحالة حتى مرتفعات المدينة المنورة.

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