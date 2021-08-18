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"أمالا" تنفي رعايتها لأي ناد رياضي في المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - نفت شركة "أمالا"، الوجهة الاستثنائية فائقة الفخامة والممتدة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية ، رعايتها لأي ناد رياضي في السعودية.

و نشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "تنفي أمالا ما تردد في منصات التواصل الاجتماعي عن رعايتها لأي ناد رياضي، مع تمنياتها بازدهار وتقدم في المملكة العربية السعودية.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت بأن إدارة النادي الأهلي وقعت عقداً مع شركة "أمالا" السياحية لرعاية النادي بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 375 مليون ريال بواقع (75) مليون ريال كل موسم.

"أمالا" تنفي رعايتها لأي ناد رياضي في المملكة

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-18

نفت شركة "أمالا"، الوجهة الاستثنائية فائقة الفخامة والممتدة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية، رعايتها لأي ناد رياضي في السعودية.

و نشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "تنفي أمالا ما تردد في منصات التواصل الاجتماعي عن رعايتها لأي ناد رياضي، مع تمنياتها بازدهار وتقدم الرياضة في المملكة العربية السعودية.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت بأن إدارة النادي الأهلي وقعت عقداً مع شركة "أمالا" السياحية لرعاية النادي بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 375 مليون ريال بواقع (75) مليون ريال كل موسم.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443

12:26 AM

نفت شركة "أمالا"، الوجهة الاستثنائية فائقة الفخامة والممتدة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية، رعايتها لأي ناد رياضي في السعودية.

و نشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "تنفي أمالا ما تردد في منصات التواصل الاجتماعي عن رعايتها لأي ناد رياضي، مع تمنياتها بازدهار وتقدم الرياضة في المملكة العربية السعودية.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت بأن إدارة النادي الأهلي وقعت عقداً مع شركة "أمالا" السياحية لرعاية النادي بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 375 مليون ريال بواقع (75) مليون ريال كل موسم.

، "أمالا" تنفي رعايتها لأي ناد رياضي في المملكة ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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