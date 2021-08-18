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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "التعاون" الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.
ويؤدي الأزرق مساء غد الأربعاء مرانه الرئيس لمواجهة مضيفه "التعاون"؛ وذلك في مقر النادي.
بعد ودية الدرعية أمس.. الهلال يواصل الإعداد لملاقاة التعاونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-17
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "التعاون" الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.
ويؤدي الأزرق مساء غد الأربعاء مرانه الرئيس لمواجهة مضيفه "التعاون"؛ وذلك في مقر النادي.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
11:58 PM
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "التعاون" الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.
ويؤدي الأزرق مساء غد الأربعاء مرانه الرئيس لمواجهة مضيفه "التعاون"؛ وذلك في مقر النادي.
، بعد ودية الدرعية أمس.. الهلال يواصل الإعداد لملاقاة التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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