محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي عن وجود المنتخبات العربية في مجموعات نارية . يُذكر أن البطولة ستُقام في ياوندي في الفترة من 9 يناير المقبل حتى السادس من فبراير وتشهد وجود 24 منتخبًا تم تقسيمهم إلى ست مجموعات. وجاءت المجموعات على النحو التالي : المجموعة الأولى : الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي المجموعة الثالثة : المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو المجموعة الخامسة : الجزائر - سيراليون - غينيا الإستوائية - كوت ديفوار المجموعة السادسة : تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا مجموعات نارية للمنتخبات "العربية" في بطولة كأس الأمم "الإفريقية" .. تعرف عليها محمد السيّد الخليج 365 2021-08-17 أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي عن وجود المنتخبات العربية في مجموعات نارية . يُذكر أن البطولة ستُقام في ياوندي في الفترة من 9 يناير المقبل حتى السادس من فبراير وتشهد وجود 24 منتخبًا تم تقسيمهم إلى ست مجموعات. وجاءت المجموعات على النحو التالي : المجموعة الأولى : الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي المجموعة الثالثة : المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو المجموعة الخامسة : الجزائر - سيراليون - غينيا الإستوائية - كوت ديفوار المجموعة السادسة : تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا 17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 11:15 PM أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي عن وجود المنتخبات العربية في مجموعات نارية . يُذكر أن البطولة ستُقام في ياوندي في الفترة من 9 يناير المقبل حتى السادس من فبراير وتشهد وجود 24 منتخبًا تم تقسيمهم إلى ست مجموعات. وجاءت المجموعات على النحو التالي : المجموعة الأولى : الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي المجموعة الثالثة : المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو المجموعة الخامسة : الجزائر - سيراليون - غينيا الإستوائية - كوت ديفوار المجموعة السادسة : تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا ، مجموعات نارية للمنتخبات "العربية" في بطولة كأس الأمم "الإفريقية" .. تعرف عليها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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