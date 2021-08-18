، الحزم يوقِّع مع لاعب الهلال حمد العبدان لموسم واحد بنظام الإعارة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الحزم الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي مساء اليوم الثلاثاء تعاقده رسميًا مع لاعب وسط فريق الهلال حمد العبدان لمدة عام بنظام الإعارة.
وقد شارك العبدان الموسم الماضي مع الهلال في 3 مباريات كبديل (22 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرر فيها 20 تمريرة ناجحة بدقة 76.9 %.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 12:35 AMالحزم يوقِّع مع لاعب الهلال حمد العبدان لموسم واحد بنظام الإعارة
أعلن نادي الحزم الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي مساء اليوم الثلاثاء تعاقده رسميًا مع لاعب وسط فريق الهلال حمد العبدان لمدة عام بنظام الإعارة.
وقد شارك العبدان الموسم الماضي مع الهلال في 3 مباريات كبديل (22 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرر فيها 20 تمريرة ناجحة بدقة 76.9 %.
، الحزم يوقِّع مع لاعب الهلال حمد العبدان لموسم واحد بنظام الإعارة ،
المصدر : الخليج 365
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