شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مليوني مقرر تعليمي لمدارس الشرقية الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ترحيل مليوني مقرر دراسي للمرحلة الابتدائية، من المستودعات المركزية إلى مدارس المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص لـ«اليوم» أن تهيئة مواقع تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الجديد، شملت تحقيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالمدارس.

لجان إشرافية

وقال إن كل مدرسة تتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة الاستلام، وفق خطة زمنية يتم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وإرسال رسالة نصية على هواتف أولياء الأمور لتحديد موعد تسلم المقررات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات؛ وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن.

وبيَّن الباحص أنه جرى تعقيم وتطهير مخازن الكتب، وأيضًا المقررات الدراسية، على أن يتم تنظيم دخول الطلاب للاستلام تحت إشراف إدارة المدرسة.

صيانة المبانيوفي ذات السياق، أشار الباحص إلى إطلاق تعليم المنطقة برنامجا إلكترونيا يرصد عدة مؤشرات تتعلق بجملة العمليات المنفذة سواء في محور الصيانة وما تتضمنه من أعمال تتعلق بعمليات التأهيل والتكييف وأعمال الدهان والكهرباء إلى جانب متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية وتوفير طفايات الحريق وأجهزة الكشف عن الدخان والإنذار، ويمثل هذا البرنامج محور الدعم والمساندة الدقيقة لما يجري من عمليات ميدانية نحو تلك المدارس ورفع جاهزيتها وصولاً لمحور التجهيزات المدرسية.

وأضاف إن محور تهيئة البيئة المدرسية المناسبة يركز على تلقي الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها كل الخدمات وتتحقق فيها كل الاجراءات والتدابير الوقائية بما يضمن ويكفل سلامة المستفيدين من هذه المرافق والمباني، وهو المحور الذي نعمل على تحقيقه ونحرص على توفيره.

استعدادات وزاريةوتواصل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة متابعة مؤشرات الاستعداد الوزارية لبدء العام الدراسي الجديد عبر 25 مؤشرا و208 إجراءات لجميع مدارس المنطقة، تشمل الطفولة المبكرة، وعمليات التأهيل والصيانة والترميم والإضافات والنظافة للمباني التعليمية، وصيانة البرادات والمكيفات، وتعيين ونقل المعلمين والمعلمات، والتجهيزات المدرسية، والنقل المدرسي للطلاب والطالبات، والميزانيات التشغيلية للمدارس، ومواد الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى متابعة طلبات الدعم والمساندة المقدمة من مكاتب التعليم ومدارس المنطقة عبر نظام التذاكر الإلكترونية مع الإدارات المعنية بجاهزية الميدان التعليمي، وقياس أثر الاستعداد عبر نظام الاستطلاعات الإلكترونية عن طريق زيارات أعضاء لجنة الاستعداد ومديري الإدارات والمشرفين والمشرفات قبل بدء العام الدراسي وإعطاء تحليل إحصائي لقيادات إدارة التعليم للوقوف على الجوانب، التي تحتاج لدعم ومتابعة عاجلة.

خطة زمنية تمنع الزحام وتحقق التباعد

25 مؤشرا لرصد استعدادات العام الجديد