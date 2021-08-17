شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة.. 50 يوما لإنهاء إصلاحات «الجبيل - الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، انتهاء المرحلة الثانية لإصلاح طريق «الجبيل - الظهران» السريع، وبدء المرحلة الثالثة، التي تستمر 50 يومًا، مشيرًا إلى إقامة الإصلاحات فيه بطول 20 كيلو مترًا، موزعة على 5 مراحل.

من ناحيته، أكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة م. أحمد الغامدي، أن المرحلة الثالثة تبدأ اليوم الأربعاء، 10 محرم 1443 هـ، وتستمر حتى تاريخ 29 صفر 1443هـ، على أن تكون أعمال المرحلة الثالثة من تقاطع جسر النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود.

وقال: سيكون الطريق المغلق إشارة تقاطع الشارع الخامس عشر، وستكون الطريق البديلة هي الوصول إلى الشارع الخامس عشر شرق الدوران، والعودة لطريق عمر بن الخطاب، ومن ثم النزول لطريق الجبيل والدخول للطريق، مشيرًا إلى تنفيذ الإصلاحات على مراحل، وذلك للكثافة المرورية العالية على الطريق السريع الرئيسي، ويتم استخدام طرق الخدمة حينها.

ونوه م. الغامدي بأنه سيتم استكمال العمل تباعا في باقي المراحل، حسبما تم الإعلان عنه سابقًا، وسيكون الإغلاق جزئيًا على مسار، وإتاحة الحركة على المسار الآخر أثناء العمل.

فيما شددت السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، على مستخدمي طريق الجبيل الظهران السريع، ضرورة التخطيط والحذر أثناء الرحلة، واستخدام طرق بديلة لتجنب الاختناقات المرورية.

يذكر أن العمل في إصلاحات طريق الجبيل - الظهران بدأ في 2 من شهر يوليو2021م، بطول يمتد 20 كيلو مترًا، وجاءت المرحلة الأولى بطول 6 كيلو مترات، وبدأ العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بتاريخ 16 / 12 / 1442هـ، واستمر حتى تاريخ 3 من هذا الشهر محرم؛ لتنطلق المرحلة الثالثة اليوم الأربعاء 10 محرم، وتستمر تقريبا 50 يومًا.