موجز الخليج 365 الاقتصادي.. انهيار عملة أفغانستان وأزمة وقود لبنان

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قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 47.3 % من يناير كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار 2021 ،وفق بيانات حكومية.

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروعاً لدراسة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة حتا في دبي.



دعت الحكومة اليمنية الى إيجاد مسار إقليمي ودولي عاجل لتفادي التبعات الخطيرة لاتساع الكارثة الإنسانية في البلاد جراء تراجع الريال.

تلقى الاحتياطي النقدي في مصر دعما قويا، بعد الإعلان عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو/أيار الماضي.



يجتمع مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة لمناقشة أزمة نقص الوقود التي تسببت في شلل في معظم مناطق البلاد، وأثارت أعمال عنف دامية.

حالة من الخوف تنتاب الأسواق، في ظل زيادة القيود المفروضة في عدد من دول العالم، مع الانتشار السريع للمتحور دلتا.

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.



وسط ترقب بسوق النقد في كابول مع وصول حركة طالبان إلى السلطة،هوت العملة الأفغانية، أفغاني، أمام الدولار اليوم الثلاثاء.



قفزت أسعار العقود الآجلة للقطن لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الملابس.

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، مواصلة جهود مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

انتهى المركز الوطني لإدارة الدين السعودية، من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس تحت برنامج الصكوك بالريال.

تشرع "إيكيا"، أكبر علامة تجارية للأثاث في العالم في بيع الطاقة المتجددة، والبداية بالسويد في سبتمبر/أيلول المقبل.

يسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن،لتنفيذ أجندته الخاصة بتغير المناخ، والتحول للطاقة المتجددة، بعيدا عن الوقود الأحفوري بحلول 2035.

