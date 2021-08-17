تعافي حركة السفر عبر شركات الطيران الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت شركات الطيران الأمريكية 66.4 مليون مسافر في يونيو حزيران، أو ثلاثة أمثال العدد في يونيو 2020، لكنه لا يزال منخفضا 21 % عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقالت وزارة النقل الأمريكية، سجلت أكبر 21 شركة طيران أمريكية، والتي تتعامل مع أكثر من 90 % من إجمالي حركة السفر الأمريكية، زيادة قدرها 9.2 مليون مسافر في يونيو/ حزيران الماضي عن العدد الذي نقلته في مايو/أيار الماضي، والبالغ 57.2 مليون مسافر، وذلك حسب رويترز.

وأضافت الوزارة أن عدد الركاب المحليين في يونيو/حزيران الماضي، انخفض 17% بينما هبط عدد الركاب الدوليين 45%، مقارنة بنفس العدد في عام 2019.

رحلات داخلية ودولية

وتقول "إيرلاينز فور أمريكا"، وهي مجموعة تجارية صناعية، إن شركات الطيران الأمريكية، تشغل رحلات داخلية أقل بنسبة 17% مقارنة بمستويات 2019 وبنسبة 35% للرحلات الدولية.

ولم ترفع إدارة بايدن قيود السفر التي تمنع الكثير من دول العالم من دخول الولايات المتحدة، بما في ذلك معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا في الصين، أو الهند، أو إيران، أو جنوب إفريقيا، أو البرازيل، أو المملكة المتحدة، ومعظم أوروبا في الأيام الأربعة عشر الماضية.

وحذرت شركة "ساوث وست إيرلاينز" الأسبوع الماضي من أن انتشار السلالة دلتا من كوفيد-19 أضر بالحجوزات وزاد من الإلغاءات، مما أضر بفرص الربحية للفصل الحالي.

تحذير من السفر لـ12 دولة

وبداية الشهر الحالي حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من السفر إلى 12 دولة بينها إيران وليبيا، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بها.

وأصدر التحذير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي شمل بجانب إيران، كل من: اليونان وأيرلندا، بجانب الجزر العذراء، الأمريكية ومقاصد أخرى.

وتشمل الجهات الأخرى التي تم رفعها إلى "مستوى 4.. تجنب السفر" المحدد من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: ليبيا وقازاخستان وأندورا وسانت بارثيليمي وليسوتو والمارتينيك ومالطا وآيل أوف مان وكوراكاو.