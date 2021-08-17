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أمالا ينفي رعايته لأي نادٍ رياضي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

أمالا ينفي رعايته لأي نادٍ رياضي

تمنى ازدهار وتقدم في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى مشروع أمالا ما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي عن رعايته لأي نادٍ رياضي.

كما تمنى المشروع في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ازدهار وتقدم الرياضة في المملكة.

مشروع أمالا: 

ويجري العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروع “أمالا” أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، ويسابق فريق العمل الزمن لإنجاز مراحل المشروع، الذي يعد الأول ضمن محمية الأمير ، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة، المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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