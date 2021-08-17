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رئيس هيئة الأركان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الباكستاني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

رئيس هيئة الأركان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الباكستاني

بحثا عددًا من الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

متابعات الخليج 365 - واس

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم، كلاً على حدة، بمعالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا ورئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدو.

موضوعات ذات الاهتمام المشترك: 

وبحث معالي رئيس هيئة الأركان العامة خلال اللقاءين عدداً من الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري والإستراتيجي بين البلدين.

حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن عوض الزهراني، والوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الباكستانية.

رئيس هيئة الأركان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الباكستاني - متابعات الخليج 365 رئيس هيئة الأركان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الباكستاني - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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