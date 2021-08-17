السعودية من أفضل دول العالم في علاج البهاق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة نجلاء الدوسري، أن المملكة من أفضل دول العالم في علاج البهاق.

علاجات مفيدة:

وأضافت الدوسري، في تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أمس الثلاثاء: أن المملكة لديها جميع العلاجات المفيدة في علاج البهاق، ومنها علاجات معروفة من أيام الفراعنة، كالعلاج المخصص للتبييض الكامل.

أسباب البهاق:

وتابعت الاستشارية أن أسباب البهاق تتعدد وأبرزها الخلل في المناعة الذاتية، وتُحارب خلايا الصبغة، وهو مرض ليس وراثيًّا، وليس له نمط وراثي معين لكنه شائع في العائلات، والدراسات تراه شائعًا في التوائم.



شارك الخبر