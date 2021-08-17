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شكرا لقرائتكم جامعة المجمعة تعلن نتائج ترشيح القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17
جامعة المجمعة تعلن نتائج ترشيح القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات
يجب الدخول للاطلاع وتأكيد القبول اعتبارًا من اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بـ جامعة المجمعة عن نتائج ترشيح القبول الإلحاقي للمقاعد الشاغرة للطلاب والطالبات، عبر بوابات القبول الإلحاقي.
الاطلاع والتأكيد:
وأكدت جامعة المجمعة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يجب الدخول للاطلاع وتأكيد القبول اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 09/ 01/ 1443هـ وحتى يوم الخميس 11/ 01/ 1443هـ الساعة 12 ظهرًا.
رابط بوابات القبول:
وتابعت أن بوابات القبول الإلحاقي بالنسبة للطلاب على الرابط التالي هنا أما بالنسبة إلى الطالبات فمن هنا.
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