إغلاق طريق وادي وج جزئيًّا في الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - الطائف

نوهت إدارة مرور محافظة الطائف بأنها وبالتنسيق مع شركة المياه الوطنية سيتم إغلاق طريق وادي وج جزئيًّا.

تفاصيل الإغلاق:

ولفت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إلى أن إغلاق طريق وادي وج سيكون من نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت، ابتداءً من 9 محرم 1443هـ وحتى 28 محرم 1443هـ.

طرق بديلة:

وأضاف المرور أن الإغلاق يأتي بهدف تنفيذ أعمال مشروع، مهيبًا باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

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