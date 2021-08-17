إغلاق طريق وادي وج جزئيًّا في الطائف

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شكرا لقرائتكم إغلاق طريق وادي وج جزئيًّا في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17
وأضاف المرور أن الإغلاق يأتي بهدف تنفيذ أعمال مشروع، مهيبًا باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
إغلاق طريق وادي وج جزئيًّا في الطائف
المرور أهاب باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق
متابعات الخليج 365 - الطائف
نوهت إدارة مرور محافظة الطائف بأنها وبالتنسيق مع شركة المياه الوطنية سيتم إغلاق طريق وادي وج جزئيًّا.
تفاصيل الإغلاق:
ولفت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إلى أن إغلاق طريق وادي وج سيكون من نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت، ابتداءً من 9 محرم 1443هـ وحتى 28 محرم 1443هـ.
طرق بديلة:
وأضاف المرور أن الإغلاق يأتي بهدف تنفيذ أعمال مشروع، مهيبًا باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
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