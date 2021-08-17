تويتر يختبر ميزة جديدة للإبلاغ عن التغريدات المضللة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن تويتر يختبر ميزة جديدة للمستخدمين تسمح لهم بالبلاغ عن التغريدات التي تبدو مضللة.

آلية الإبلاغ:

وتابع الرشيد، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يكون عبر خيار وضع علامة على تغريدة على أنها “مضللة” بعد النقر على الإبلاغ عن تغريدة.

قريبًا في كل الدول:

ولفت الخبير التقني إلى أن ميزة تويتر الجديدة بدأت اليوم في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا، وقريبًا ستكون في كل الدول.

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