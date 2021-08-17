تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آليا دون مقابل في 13 دولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليا من دون رسوم أو مقابل مالي في 13 دولة إثر تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها إلى تاريخ 23 / 2 / 1443هـ، الموافق 30 / 9 / 2021م. ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية. وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:



تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي الفيروس فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 2 / 1443 هـ الموافق 30 / 9 / 2021م.

تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي الفيروس فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 2 / 1443 هـ الموافق 30 / 9 / 2021م.



التمديد يشمل:



الإمارات



مصر



لبنان



الهند



باكستان



أفغانستان



إندونيسيا



تركيا



جنوب إفريقيا



فيتنام



إثيوبيا



الأرجنتين



البرازيل



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