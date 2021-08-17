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أكدت الشابة السعودية ريناد أحمد الزهراني، التي تعمل جرسونة في مطعم صبحي كابر بوسط العاصمة الرياض، أن العمل جرسونة لتقديم الوجبات ليس عيبًا، بل تميُّزًا، ولاسيما أنها هواية، وتتوافق مع طبيعة المرأة.
ونوهت "الزهراني" بما تجده بنت الوطن من دعم وتشجيع من القيادة الرشيدة للعمل في سوق العمل بكل حرية، مشيرة إلى أنها اختارت العمل جرسونة، وتجد كل التشجيع من الزبائن الذين يتعاملون معها بكل احترام.
ودعت "ريناد" البنات إلى العمل، وممارسة أي عمل يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية التي تتطلب من الجميع العمل، والسعي لطلب الرزق الحلال بكل جدية.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 11:35 PM
الشابة السعودية دعت النساء للاستفادة من الفرص الوظيفية بكل جدية"الزهراني": عمل المرأة جرسونة ليس عيبًا.. وأنا فخورة به وأجد كل الدعم
أكدت الشابة السعودية ريناد أحمد الزهراني، التي تعمل جرسونة في مطعم صبحي كابر بوسط العاصمة الرياض، أن العمل جرسونة لتقديم الوجبات ليس عيبًا، بل تميُّزًا، ولاسيما أنها هواية، وتتوافق مع طبيعة المرأة.
ونوهت "الزهراني" بما تجده بنت الوطن من دعم وتشجيع من القيادة الرشيدة للعمل في سوق العمل بكل حرية، مشيرة إلى أنها اختارت العمل جرسونة، وتجد كل التشجيع من الزبائن الذين يتعاملون معها بكل احترام.
ودعت "ريناد" البنات إلى العمل، وممارسة أي عمل يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية التي تتطلب من الجميع العمل، والسعي لطلب الرزق الحلال بكل جدية.
، "الزهراني": عمل المرأة جرسونة ليس عيبًا.. وأنا فخورة به وأجد كل الدعم ،
المصدر : الخليج 365
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