- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اندلع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، مساء الثلاثاء، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، أفاد إعلام النظام السوري بأن أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية.
وكان المرصد قد وثق قبيل ذلك دوي انفجارات في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 11:16 PM
اندلع حريق بموقع عسكري تابع لقوات النظام بعد استهدافه بـ3 صواريخسوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة
اندلع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، مساء الثلاثاء، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، أفاد إعلام النظام السوري بأن أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية.
وكان المرصد قد وثق قبيل ذلك دوي انفجارات في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران.
، سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.