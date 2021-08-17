شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب يقود مركبته بسرعة عالية على أحد الطرق ويعلق:"اللي ما يفتح الخط نصدمه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب متهور يقود سيارة بسرعة عالية على أحد الطرق، ويقول في تعليقه:"اللي ما يفتح الخط نصدمه".

وبدا في الفيديو الذي نشره حساب "داش كام السعودية"، الشاب المتهور يشغل أغاني بصوت عال في السيارة، ويسير بسرعة جنونية، حيث أثار موجة من الغضب بين المواطنين.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة ضبط الشاب المتهور وتطبيق عقوبة ضده.