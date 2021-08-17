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شاهد.. شاب يقود مركبته بسرعة عالية على أحد الطرق ويعلق:"اللي ما يفتح الخط نصدمه"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب متهور يقود سيارة بسرعة عالية على أحد الطرق، ويقول في تعليقه:"اللي ما يفتح الخط نصدمه".

وبدا في الفيديو الذي نشره حساب "داش كام "، الشاب المتهور يشغل أغاني بصوت عال في السيارة، ويسير بسرعة جنونية، حيث أثار موجة من الغضب بين المواطنين.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة ضبط الشاب المتهور وتطبيق عقوبة ضده.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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