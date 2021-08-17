شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن متقاعد يُكمل حلم زوجته الراحلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حرص المواطن "جابر الأحمدي" على استكمال مشروع زوجته لبيع العطور، وذلك عقب وفاتها وتعاقده من عمله.

وذكر أنها كانت تحلم بافتتاح محل خاص به، وحققت بالفعل ذلك، وبعد وفاتها لم يغلق هذا المحل، بل عمد على استمرار العمل به، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضاف أن المحل يحمل الكثير من الذكريات الخاصة بزوجته لذلك تمسك به، كما تعلم طريقة تحضير المسك الذي كانت تعده زوجته للزبائن ويحمل اسم "مسك نور".