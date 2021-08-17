شكرا لمتابعة خبر عن استشارية : المملكة من أفضل دول العالم في علاج البهاق ولدينا علاجات من أيام الفراعنة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت استشارية الأمراض الجلدية، نجلاء الدوسري، إن المملكة من أفضل دول العالم في علاج البهاق، إذ يتوافر فيها جميع العلاجات التي تفيد في علاج البهاق، ومنها معروف من أيام الفراعنة.

وأكدت أن الجهاز الذي يستخدم لتبييض الجسم بالكامل يتوافر في المملكة أكثر من أي مكان آخر في الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

ولفتت إلى أن مرض البهاق يحدث بسبب خلل في المناعة الذاتية، حيث ينتج الجسم أجساما مضادة تحارب خلايا الصبغة، فيفقد الإنسان حينها الصبغة ويظهر على جلده البقع البيضاء.

وأضافت إلى أن هذا المرض ليس وراثيًا، لكنه شائع في العائلات، كما أنه شائع أيضا في الأطفال التوائم، وذلك بحسب ما ذكرته الدراسات التي أجريت حول البهاق.