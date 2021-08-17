شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتحدث عن تعرضه للتنمر ويؤكد: المتنمرون يعانون من مشاكل نفسية وقلة ثقة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المواطن سلطان حبادي، عن تفاصيل تعرضه للتنمر في صغره، قائلا:"أغلب الأشياء التي كنت أتعرض لها هو التنمر غير المباشر؛ فكانت الناس تتهرب مني وتخاف مني".

وأوضح سلطان حبادي خلال مداخلة بقناة الإخبارية، أن التنمر ينقسم لقسمين مباشر وغير مباشر، لافتا:"عندما كنت صغيرا كنت أحاول أخوف الناس كي يتقبلوا الموضوع أني مثلهم".

وتابع سلطان حبادي:" الناس كانت تخاف مني وصاروا يتقبلوا شخصيتي كما هي"، لافتا:"المتنمرون يعانون من مشاكل نفسية قديمة وقلة ثقة".