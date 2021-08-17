شكرا لمتابعة خبر عن امرأة تقتحم محل أدوات طبية بالسيارة أثناء تعليمها القيادة في الرياض "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول سيدة تقتحم محل أدوات طبية بسيارتها أثناء تعليمها القيادة في الرياض.

وبدا في الفيديو، امرأة تقود سيارة وفجأة تقتحم محلاً للأدوات الطبية بالرياض، حيث تحطم الباب الزجاجي للمحل وتناثر في جميع أرجائه وفوق السيارة.

وقال متداولو الفيديو إن حادث اقتحام المحل تسبب في إصابة شخص من المتواجدين بداخله، حيث انتشر المقطع على نطاق كبير.