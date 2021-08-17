شكرا لمتابعة خبر عن "الذيابي": لا ينصح باستئصال المرارة إلا في حالات محدودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، أن في حالة حصوات المرارة التي لا تسببب أعراض فلا يستدعي ذلك إجراء استئصال للمرارة.

وقال "الذيابي" عبر حسابه الرسمي على تويتر: "حصوات المرارة التي لا تسبب أعراض لا تستدعي استئصال المرارة؛ لأن أغلب الأشخاص لا تسبب الحصوات لديهم اعراضًا".

وأضاف: "لا يُنصح بإستئصالها الى مع حالات محدودة، كوجود لحميات بالمرارة اكثر من 1 سم أو تكلسات المرارة".