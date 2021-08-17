الخطوط السعودية تجدِّد التذكير بفئات يسمح بدخولها لـ«صالة الفرسان»

الرياض - محمد عبدالله - جددت الخطوط السعودية، الفئات المسموح بدخولها لصالة الفرسان، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل استطيع حجز طيار سياحي واستفيد من خدمات صالة الفرسان؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «صالة الفرسان مخصصة لحاملي عضوية الفرسان الذهبية والفضية، ولمسافري الدرجة الأولى والأعمال».

وأضاف: «ويمكن الدخول إلى صالة الفرسان برسوم والذي يخضع لمدى توافر المقاعد ولمعرفة الأسعار نأمل منك زيارة الرابط، اضغط هنا».

وعن اشتراطات السفر قال: «لمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

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