النيابة العامة تؤكد امتيازات «المؤلف»: 4 حقوق يتصدرها «النشر بدون اسم»

الرياض - محمد عبدالله - جددت النيابة العامة التأكيد على امتيازات وحقوق المؤلف والسُلطات الأدبية الحصرية تجاه مصنفه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يُعزّز روح المنافسة للعمل الإبداعي، ويُسهم في نشر العلوم والثقافة الملهمة، والاستثمار الفعَّال للعقول.

وأضافت النيابة العامة – عبر تويتر- أن المؤلف من حقه «نسبة المصنف إليه أو نشره باسم مستعار أو بدون اسم، والاعتراض على أي تعدٍ على مصنفه، ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف، ويحق للمؤلف إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه، وسحب مصنفه من التداول».

وتابعت: إن الحقوق الأدبية، هي حقوق أبدية للمؤلف ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم، كما تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال، كما أن الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق جون وارث له، وفقا لنظام «حماية حقوق المؤلف».