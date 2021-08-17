وزارة الصحة توجه 22 نصيحة إرشادًية تضمن التغذية السليمة

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، عددًا من النصائح والإرشادات الهامة فيما يتعلق بالحصول على التغذية الصحية السليمة، وحثت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، على ضرورة الاهتمام بإتباع هذه العادات الصحية والنصائح الهامة في الحياة اليومية للحثول على التغذية السليمة المناسبة للجسم، وتتمثل هذه الإرشادات في التالي:

- مضغ الطعام ببطء والاستمتاع بمذاق الطعام.

- تناول الافطار كل يوم للتحكم في الجوع بقية أوقات اليوم.

- الاستمتاع بالأكل وعدم الشبع.

- اختيار الأحجام الصغيرة من الطعام.

- جعل الطعام ملونا بشكل يومي

- جعل نصف الطبق من الخضار والفواكه.

- تناول الخضراوات والفواكه أكثر من شرب العصير.

- تناول خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضار يوميًا. بحيث تكون 2 حصة من الفواكه و3 حصص من الخضار.

- اختيار اللحوم بدون دهن والمطبوخة بقليل من الملح والدهون.

- تناول حصتين على الأقل من السمك كل أسبوع خاصة سمك السلمون والسردين والتراوت والماكريل.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد الهيمي من (اللحوم) بالتبادل مع الأطعمة التي تحتوي على انواع الحديد الأخرى بدائل اللحوم (الفاصوليا، العدس، التوفو..الخ) جنبا إلى جنب مع الأطعمة الغنية بفيتامين (ج)، ليتم تحسين امتصاص الحديد غير الهيمي (بدائل اللحوم).

- شرب الحليب منزوع الدسم أو قليل الدسم الذي يحتوي على 1%أو2% وتجنب تناول المنتجات عالية الدسم لأن بها كمية كبيرة من الدهون وخاصة الدهون المشبعة.

- شرب ما يعادل 500 مل (كوبين) من الحليب أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم

- تناول الحليب ومنتجاته مهم لصحة العظام ونموها في مرحلة الطفولة والمراهقة والحمل وفترة الأرضاع.

- تعتبر الالبان ومنتجات الألبان مصدرا هاما للكالسيوم والبروتينات والفيتامينات والمعادن

تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية.

- يوصى بقراءة الملصقات الموجودة على المنتجات الغذائية قبل الشراء وكذلك بطاقة الحقائق الغذائية لمعرفة حجم الحصة – كمية الدهون الكلية والمشبعة والمحولة والكلسترول وكمية الصوديوم – وكذلك كمية الكربوهيدرات– البروتينات – الكالسيوم – الفيتامينات – الحديد.

- شرب الماء بطريقة منظمة خاصة في الجو الحار أو أثناء ممارسة النشاط البدني.

- تجنب المشروبات المضاف لها سكر واستبدلها بالماء قدر الإمكان.

- ممارسة النشاط البدني يومياً للحفاظ على وزن صحي والتمتع بصحة أفضل.

- أن يمارس البالغون نشاط متوسط إلى قوي لمدة نصف ساعة يومياً على الأقل 5 مرات اسبوعياً أي مايعادل ساعتين ونصف أسبوعيا (150 دقيقة) .

- أن يمارس الأطفال والشباب أنشطة يومية لمدة ساعة والابتعاد عن الجلوس لفترة طويلة (أكثر من ساعتين باليوم) أمام شاشات التلفاز والأجهزة الالكترونية.

- اختيار أنشطة متنوعة وتوزيعها على مدار الأسبوع بالبدء ببطء ثم تزداد وتيرة التمارين الرياضية.

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