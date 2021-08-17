وزارة الموارد البشرية: لا يوجد في نظام العمل «إجازة مخالط» لمصاب كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد في نظام العمل إجازة مخالط لحالة كورونا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يلزم طلب إجازة من جهة العمل وقت مخالطتي لحالة كورونا؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «لا يوجد في نظام العمل إجازة مخالط ويمكن للطرفين الاتفاق على آلية لتنظيم هذا النوع من الإجازات أو بحسب ما تنص عليه لائحة تنظيم العمل للمنشاة».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أكدت أحقية الموظف المصاب بفيروس كورونا بإجازة مرضية مدتها 10 أيام.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتم منح الموظف المصاب بفيروس كورونا إجازة مرضية مدتها (10) أيام، وعند انتهاء مدة الإجازة يكون بإمكان الموظف العودة إلى مقر عمله بالتنسيق مع مرجعه الوظيفي».

وأضاف: «لمزيد من التفاصيل حول (الإجازات) فضلًا زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، اضغط هنا».

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