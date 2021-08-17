إتاحة خدمة حصول الفئة فوق الـ70 عامًا على لقاح كورونا بالمنازل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، توفير خدمة حصول كبار السن من الفئة العمرية 70 عامًا وأكثر، على لقاح كورونا في المنزل.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «أبوابهم لنا مفتوحة.. ويدانا لهم ممدودة، احجز لكبير السن من الفئة العمرية (70) سنة وأكثر موعد لأخذ لقاح كورونا في المنزل».

وللاستفادة من الخدمة، اضغط هنا.

أوضحت وزارة الصحة، أن الخدمة تم إطلاقها حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى كورونا، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تجدد التحذير من «الفيروسات المتحورة».. وتوجه «نصيحة وقائية»