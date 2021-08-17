حماية المستهلك: 4 حالات يوفر فيها الوكيل للعميل «سيارة بديلة» مؤقتًا

الرياض - محمد عبدالله - بينّت جمعية حماية المستهلك، الحالات التي يلتزم فيها الوكيل بتوفير سيارة بديلة عند إجراء الصيانة لصاحب السيارة.

وشاركت حماية المستهلك، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، أوضحت من خلالها الحالات التي يجب فيها على الوكيل توفير سيارة بديلة بشكل مؤقت وتتمثل في التالي:

- في حال تأخر الوكيل عن تسليم المستهلك قطع الغيار ذات الطلب المستمر مباشرة أو ذات الطلب النادر خلال 14 يومًا من تاريخ الطلب إذا تعذر الانتفاع بالسيارة.

- إذا تعذر انتفاع المستهلك بالسيارة لخلل مشمول بالضمان.

- في حال تأخر الوكيل لأكثر من ساعة واحدة بتزويد المستهلك بوثيقة توضح تكلفة وموعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية من وقت إحضار السيارة، بشرط إحضار السيارة في الموعد المحدد.

- التأخر عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغير الدورية.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أنه في أي من الحالات السابقة يحق لصاحب السيارة صرف سيارة بديلة من نفس الوكيل الذي تم الشراء منه، ويشترط في السيارة البديلة أن تكون :

- نفس فئة سيارة المستهلك.

- أو التعويض عنها بمبلغ مالي قدره (سعر السيارة مقسوم على 400) عن كل يوم تأخير.

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