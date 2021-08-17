أخصائي يحمَّل مناهج التعليم بالسعودية مسؤولية عدم المعرفة بالآثار والمتاحف

الرياض - محمد عبدالله - حمَّل سلطان بن عبدالعزيز الدهام أخصائي الآثار والمتاحف، مناهج التعليم مسئولية عدم المعرفة بالآثار والمتاحف.

وأضاف الدهام بمداخلة لإذاعة الرياض، راجعت مناهج التعليم منذ المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة، لم أجدها مع حجم المملكة ولا يوجد بها تركيز على الآثار.

واستكمل أخصائي الآثار «إنني لا الوم المواطن ولا المجتمع فالتعليم هو الجهة المسؤولة، لأن التعرف على المتاحف بعد المرحلة الثانوية كارثة»، مطالبًا بالاهتمام بالتوعية ذلك المجال، عبر البحث والاستكشاف، مع الحفاظ على الآثار.