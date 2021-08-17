وزارة الصحة تتفاعل مع بلاغ حول عدم استجابة خدمة العملاء: نعتذر

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مع بلاغ بشأن عدم استجابة خدمة العملاء.

وقالت الوزارة لأحد المستفيدين، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، بموقع تويتر، نعتذر لذلك ونؤكّد أن الملاحظة محل اهتمامنا وعنايتنا، نحرص دائمًا في مركز 937 لتقديم الخدمة الكاملة ونتطلّع لرضاكم عنها، فضلًا التواصل عبر الرسائل الخاصة وتزويدنا بكل المعلومات لخدمتكم.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 704 حالات تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 524,765، وأهابت الوزارة بالجميع بأهمية المسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح كورونا حمايةً من مضاعفات الفيروس.