«مستشار تربوي»: آلية محددة لاستفادة الطلاب والطالبات «غير المحصنين»

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي، إنَّ عودة الطلاب والطالبات الذين لم يكملوا جرعتي لقاح كورونا تكون عن بعد.

وأضاف الحمادي لـ«الإخبارية»، إن الطلاب الذين لم يكملوا جرعتي اللقاح يمكن للمعلم الشرح لهم - عن بعد - بحيث يتمكنوا من سماعه عبر المنصة الإلكترونية، فضلًا عن قنوات «عين» والدروس المستمرة فيها على مدار الساعة.

كان وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة عبدالرحمن الشايع، أكد جاهزية جميع مدارس وزارة التعليم لبدء الدراسة، وتم اعتماد ميزانية إضافية – بشكل استثنائي – لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس لعودة آمنة للكادر التعليمي والإداري والطلاب والطالبات.