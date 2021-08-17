الجوازات: تمديد الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة يشمل 13 دولة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن قرار تمديد الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، يشمل 13 دولة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل اليمنيين يشملهم القرار؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: الأرجنتين، البرازيل، اندونيسيا، جنوب أفريقيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، الإمارات، فيتنام، أفغانستان».

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23 / 2 / 1443هـ، الموافق 30 / 9 / 2021م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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