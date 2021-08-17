6 تمديدات للإقامات والتأشيرات للوافدين خارج المملكة

بلغ عدد المرات التي مددت فيها السعودية صلاحية الإقامات والتأشيرات للوافدين الموجودين خارج المملكة بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا 6 مرات، وبدأت في الخامس من يوليو 2020، وذلك حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للوقاية من تفشي الفيروس.

تمديد جديد

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23/‏ 2/‏ 1443، الموافق 30/‏ 9/‏ 2021.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

شهر إضافي

وأكدت «الجوازات»، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23/‏ 2/‏ 1443 الموافق 30/‏ 9/‏ 2021.

ثانيا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23/‏ 2/‏ 1443 الموافق 30/‏ 9/‏ 2021.

توجيهات تمديد الإقامات والتأشيرات

من 5 يوليو 2020: التمديد لمدة 3 أشهر.

من 1 أغسطس 2020 إلى 31 أغسطس 2020.

من 24 مايو 2021 حتى 2 يونيو 2021.

من 8 يونيو 2021 حتى 31 يوليو 2021.

من 31 يوليو 2021 حتى 31 أغسطس 2021.

من 31 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2021.