تفاوت بين الجامعات في انتظام الطالب غير المحصن

تفاوت عدد من الجامعات السعودية في كيفية التعامل مع الطلاب غير المحصنين الذين لم يحصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس « كورونا »، تنفيذا للتوجيهات الصادرة من وزارتي التعليم والصحة.

شرط التمكين

بينما اكتفت جامعة الملك سعود بتكثيف حملتها التوعوية، لحث طلابها وطالباتها على التحصين بعبارة «اشتقنا لكم»، لطلب أخذ الجرعتين الأولى والثانية للقاح، اعتبرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية «التحصين» شرطا للتمكين من الدراسة حضوريا. ‏ودعا رئيس الجامعة، الدكتور أحمد بن سالم العامري، أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة إلى المسارعة في أخذ جرعتي اللقاح؛ حتى تتحقق العودة الآمنة، مؤكدا أن التأخر في أخذ اللقاح يؤثر سلبيا على العملية التعليمية.

استكمال الجرعات

كما أكدت جامعة الملك عبدالعزيز على جميع الفئات المشمولة بقرار إعادة انتظام الدراسة الجامعية، من طلاب وطالبات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، استكمال جميع الجرعات من اللقاح قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021. أما جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فاكتفت بإعادة نشر إحصاءات وزارة التعليم عن نسبة المحصنين.

غير المحصن

كانت جامعتا القصيم والحدود الشمالية أكثر صرامة، عندما أعلنتا، في بيانين لهما، أنهما سوف تعتبران الطلاب غير المحصنين منقطعين عن الدراسة، وعليهم فورا استكمال جرعات اللقاح أو حذف الفصل الجامعي الأول، حتى لا يؤثر ذلك على مسيرتهم التعليمية، وحفاظا على صحة الجميع. وأكدت جامعة القصيم أن الطالب غير المحصن أو الذي لم يستكمل لقاح «كورونا» لن يتمكن من الحضور، وأن عليه معالجة وضعه الدراسي وفق لائحة الدراسة واختبارات المرحلة الجامعية بالتأجيل أو الاعتذار، وفي حال عدم تجاوبه، فسيكون في النظام الأكاديمي منقطعا، ومن ثم يجب عليه إعادة قيده في الفصل التالي وفق التقويم الأكاديمي. كما أعلنت جامعة الحدود الشمالية، أمس، ‏منع الطالب غير المحصن من دخول مقار الجامعة، وتسجيل جدوله الدراسي.

مراعاة الطلاب

«دوت الخليج» وجهت سؤالها للمتحدث الرسمي لجامعة نجران، الدكتور صالح الحارثي، حول كيفية التعامل مع الطالب غير المحصن، حيث أكد أن لكل جامعة آليتها، وأن جامعة نجران تراعي طلابها، إذ كانت أول من أصدر بيانا توضح فيه آلية إعادة الدراسة حضوريا، مؤكدا منعها غير المحصنين من دخول مقارها ومرافقها، سواء لأداء العمل أو المراجعة أو الدراسة، مع ضرورة إبراز تطبيق «توكلنا» عند بوابات دخول المدينة الجامعية، للتحقق من الحالة الصحية.