الشاي ينافس القهوة في شوارع الكيف

أعشاب مصاحبة
ورصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية بعض محلات الشاهي في الرياض حيث ظهر مؤخرًا تزايد محلات وأنواع وألوان الشاهي، وهناك أصناف مثل شاهي الرمان والفواكه وكذلك الشاهي السيلاني ومسميات كثيرة وجديدة خلاف ما نعرفه في السابق.
وقال أحد أصحاب محلات الشاهي عبدالرحمن، إن هناك أكثر من 40 نوعًا من الشاهي منها شاهي الفواكه والشاي العراقي وشاهي الفراولة والرمان والنعناع بالفكس والشاهي الأزرق وهو الأغلى تكلفة، وكذلك أكثر من 20 نوعًا من الأعشاب المصاحبة للشاهي، مشيرًا إلى أنه يوفر الشاي على حسب طلب العميل.
أشكال وألوان
وأكد صاحب محل آخر تزايد الطلب على الشاهي أكثر من السابق، وأكثر الأنواع طلبًا هو الشاي السيلاني المقطر، حيث يتم استقطابه من خارج المملكة وهناك الشاي الأحمر والشاي الأخضر والشاي المغربي وكذلك شاي مع نكهات الفواكه، مشيرًا إلى أن أغلب محلات القهوة تقدمه بنفس الطريقة إلا أن الشاهي له مختصون في تحضيره، فيما أكد أحد مرتادي محلات الشاي أن متذوقي الشاي بدأوا بالظهور مؤخرًا وبدأوا يتفننون بأنواع الشاي وأشكاله وألوانه ويجهز محليًا أو من خارج المملكة من أذربيجان وجورجيا ودول أخرى. وقال آخر، إن الشاي على حسب ذائقة الشخص كالقهوة وكليهما لهما عشاقهما، ويتفنن أصحاب محلات بيع الشاي في توفيره بأشكال ونكهات مختلفة، مشيرًا إلى أنه يقطع المسافات للوصول إلى محلات الشاي التي تعرض أنواعًا متنوعة ونكهات مميزة.
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