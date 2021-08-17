طرق ممهدة
ويقول بندر الغامدي أحد ملاك الأراضي: نعاني في المخطط من عدم وجود البنية التحتية والكهرباء، وهناك بيوت جاهزة خسر فيها الأهالي ملايين الريالات ولم يسكنوها، لعدم وجود الكهرباء والخدمات.
ويضيف الغامدي نأمل من أمانة جدة ردم الطرق من أجل وصول الناس لأراضيها بسهولة، حيث إن السيارات التي تحمل مواد البناء ترفع الأسعار، بحجة عدم وجود طرق ممهدة في مخططات جوهرة العروس، على الرغم من أن مشروع الإسكان القريب منا متوقف وبجواره محطة كهرباء جاهزة، وكذلك تم نزع ملكيات بعض الأراضي لإقامة محطة كهرباء، ولكن للأسف ليست هناك بوادر لذلك.
حلم مستحيل
ويضيف أحمد الحربي أنه اقترض ليبني بيت العمر، في المخطط الذي أصبح حلما مستحيلا، لعدم وجود الخدمات البلدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويقول حسين سليمان إن مشكلات المخطط أوقعتهم بين كماشتي الإيجار والقرض السكني، رغم عدم سكن المنزل على حد قوله، مشيرا إلى أن مخطط الخليج المجاور ينعم بالكهرباء والخدمات.
من جانبه أكد متحدث أمانة جدة محمد البقمي، أن مخططات جوهرة العروس تقع شمال غرب مدينة جدة، ضمن نطاق بلدية ذهبان الفرعية، وهي عبارة عن 44 مخطط منح، بمساحة تقدر بـ 145 كم2، ويحدها من الشرق طريق المدينة المنورة وغرباً ساحل البحر الأحمر، وتضم أكثر من 20 ألف قطعة أرض، ونسبة البناء فيها لا تتجاوز 2 % من المساحة الكلية للمخطط، وتم إدراج الخدمات في هذه المخططات ضمن المشاريع المستقبلية التي تم إنشاؤها بالإدارة العامة للدراسات والتصاميم، وسيتم تنفيذ هذه الطلبات حين توفر الاعتمادات المالية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 ألف قطعة أرض بجوهرة العروس بلا خدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.