تطوير مكة تبحث الفرص الاستثمارية بالقنفذة

وفي بداية الجولة زار الوفد محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، الذي دعا كافة رؤساء البلديات ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة لطرح كافة الفرص والممكنات الاستثمارية بالمحافظة، في الاجتماع الذي جمعهم بالرئيس التنفيذي للهيئة، وكذلك طرح أبرز المقترحات التطويرية والتنموية التي تحتاج إليها المحافظة.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد العارضي، أن الجولة ضمن حزمة من الجولات التفقدية لكافة محافظات المنطقة تأتي بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، بالوقوف على أبرز المواقع التاريخية والاستثمارية في المحافظات، وتذليل كافة الصعوبات التي تعوق عجلة التنمية فيها، والمساهمة في جذب المستثمرين لها ورفع جودة الحياة بها، بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
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