مواجهة التحديات بتعليم مكة

واصل ملتقى الإدارة المدرسية الأول «مستجدات وتطلعات» فعالياته لليوم الثاني على التوالي، والذي افتتحه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي ـ بمقر إدارة التدريب التربوي بأم الجود، حيث يستهدف 1000 مدير/ة مدرسة عبر برنامج (زووم)؛ فيما يهدف لتمكين الإدارة المدرسية وتكامل جهودها في تعزيز الدور القيادي لدى مديري ومديرات المدارس، واستشراف مستقبل الميدان التربوي، وتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وتقديم حلول ناجعة لمواجهة التحديات المستقبلية.



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