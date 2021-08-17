البيئة تطلق خدمة العمالة المؤقتة.. فما هي؟

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة جديدة قالت إنها تهدف لدعم وتمكين المزارعين من طلب العمالة المؤقتة إلكترونيا.

وصف الخدمة

بوابة تتيح تقديم الخدمات الخاصة بالعمالة الزراعية بشكل الكتروني لكافة الأنشطة التابعة لقطاعات البيئة و المياه و الزراعة دون الحاجة لمراجعة فروع و مكاتب الوزارة

متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

1- أن يكون طالب الخدمة حاصل على هذه التراخيص (شهادة تسجيل موقع زراعي، شهادة صحية، ترخيص مشروع زراعي، رخصة صيد اسماك، رخصة منحل) أو ما في حكمها.

2- أن يكون مضى ستة أشهر على تاريخ إصدار السجل الزراعي.

3- يتم منح العمالة بناء على الضوابط الخاصة بمنح العمالة.

4- لا يعد تقديم هذه الخدمة مستند تملك.

ما يتم بعد إتمام الطلب

​يتم دراسة الطلب من قبل الوزارة إما بالقبول او الرفض ، وفي حالة القبول سيتم اشعار المستفيد "طباعة التأييد" وبعد ذلك مراجعة وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، كما هناك امكانية لتتبع حالة الطلب في البوابة.