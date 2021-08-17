البيئة تطلق خدمة العمالة المؤقتة.. فما هي؟

وصف الخدمة
بوابة تتيح تقديم الخدمات الخاصة بالعمالة الزراعية بشكل الكتروني لكافة الأنشطة التابعة لقطاعات البيئة و المياه و الزراعة دون الحاجة لمراجعة فروع و مكاتب الوزارة
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة
1- أن يكون طالب الخدمة حاصل على هذه التراخيص (شهادة تسجيل موقع زراعي، شهادة صحية، ترخيص مشروع زراعي، رخصة صيد اسماك، رخصة منحل) أو ما في حكمها.
2- أن يكون مضى ستة أشهر على تاريخ إصدار السجل الزراعي.
3- يتم منح العمالة بناء على الضوابط الخاصة بمنح العمالة.
4- لا يعد تقديم هذه الخدمة مستند تملك.
ما يتم بعد إتمام الطلب
يتم دراسة الطلب من قبل الوزارة إما بالقبول او الرفض ، وفي حالة القبول سيتم اشعار المستفيد "طباعة التأييد" وبعد ذلك مراجعة وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، كما هناك امكانية لتتبع حالة الطلب في البوابة.
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