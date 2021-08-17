شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الشرقية لـ«اليوم»: «بقايا الطعام».. ظاهرة تهدد الصحة والبيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبّر أهالي الشرقية عن استيائهم وتضررهم من إلقاء بقايا الطعام في الأراضي الفضاء، مؤكدين أن هذا السلوك ينتج عنه أضرارًا صحية خطيرة، فضلاً عن تشويه المنظر العام.

وقال أحد الأهالي لـ«اليوم»: «هذه البقايا تأوي الحشرات والفئران التى تهجم على المنازل، فضلا عن الروائح الكريهة».

وطالب مواطن آخر، الجهات المعنية، خاصة الأمانات، باحتواء الأزمة، من خلال وضع حاويات مخصصة لجميع بقايا الطعام.