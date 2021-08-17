الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

سماحة المفتي يستقبل وفدًا من مجلس إدارة الجمعية الدعوية للصم

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرياض، وفدًا من مجلس إدارة الجمعية الدعوية للصم.

برامج وأنشطة:

وقدم الوفد عرضًا عن برامج وأنشطة الجمعية.

وأكد سماحته أن الحكومة الرشيدة تولي الاهتمام والدعم لهذه الفئة الغالية.

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