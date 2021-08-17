النيابة العامة: 4 حقوق أدبية لـ المؤلف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن المؤلِّف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يُعزّز روح المنافسة للعمل الإبداعي، ويُسهم في نشر العلوم والثقافة الملهمة، والاستثمار الفعَّال للعقول.

حقوق أدبية:

وأكدت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن الحقوق الأدبية تبقى لصاحبها ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال، كما أن الحقوق الأدبية المنصوص عليها في النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

ولفتت إلى أن للمؤلف 4 حقوق أدبية منها سحب مصنفه من التداول.



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