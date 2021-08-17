بدر بن سلطان يطلع على استعدادات العودة الحضورية الآمنة لطلاب مكة

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وشمل التقرير تنفيذ برنامج تأهيل القيادات، وتأهيل وتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية عبر 15 برنامجا تدريبيا، مستهدفا 1756منسقا ومنسقة، وإغلاق 7402 تذكرة عبر برنامج تواصل، وتنفيذ برامج تدريبية « بيئة تعليمية آمنة « لـ 1538 قائد وقائدة، وتصميم برنامج الكتروني لمتابعة تنفيذ برامج الخطة التشغيلية، وتنفيذ 12 برنامجا تدريبيا من إدارة المراجعة ووحدة الالتزام، وتصميم نظام البوابة الذكية لإدارة الموهوبين، التي استفاد منها 2683 طالبا و3281 طالبة.
وتضمن التقرير إحصاءات عن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها بواقع 4166 برنامجا تدريبيا من خلال 59 قاعة افتراضية، استفاد منها 165372 متدربا ومتدربة، بجانب تحقيق إنجازات على المستوى الوطني والدولي، وتفعيل 55290 ساعة تطوعية عن بعد بهدف تعزيز المسؤولية الوطنية.
- برنامج منفذة شملها التقرير
- 4360 ساعة تدريبية على ثلاث مراحل لتأهيل القيادات.
- 27236 زائرا وزائرة لتقديم خدمات رعاية المستفيدين.
- 15 برنامجا تدريبيا لتأهيل وتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية.
- 15020 ساعة تدريبية وفق النمو المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التنفيذية.
- 3480 اعتمادا أنهيت عبر بياناتي الوظيفية.
- 91714 اعتمادا عبر نظام فارس.
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