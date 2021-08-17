شكرا لقرائتكم خبر بدر بن سلطان يطلع على استعدادات العودة الحضورية الآمنة لطلاب مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة أمس، خلال استقباله مدير إدارة تعليم المنطقة، الدكتور أحمد الزائدي الذي سلمه التقرير السنوي لتعليم المنطقة، على خطط استعدادات العودة الآمنة الحضورية للطلبة للعام الدراسي الجديد.

وشمل التقرير تنفيذ برنامج تأهيل القيادات، وتأهيل وتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية عبر 15 برنامجا تدريبيا، مستهدفا 1756منسقا ومنسقة، وإغلاق 7402 تذكرة عبر برنامج تواصل، وتنفيذ برامج تدريبية « بيئة تعليمية آمنة « لـ 1538 قائد وقائدة، وتصميم برنامج الكتروني لمتابعة تنفيذ برامج الخطة التشغيلية، وتنفيذ 12 برنامجا تدريبيا من إدارة المراجعة ووحدة الالتزام، وتصميم نظام البوابة الذكية لإدارة الموهوبين، التي استفاد منها 2683 طالبا و3281 طالبة.

وتضمن التقرير إحصاءات عن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها بواقع 4166 برنامجا تدريبيا من خلال 59 قاعة افتراضية، استفاد منها 165372 متدربا ومتدربة، بجانب تحقيق إنجازات على المستوى الوطني والدولي، وتفعيل 55290 ساعة تطوعية عن بعد بهدف تعزيز المسؤولية الوطنية.

