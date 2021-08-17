القبض على عصابة سلب تستدرج ضحاياها بإعلانات وهمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الجهات المعنية بمنطقة الرياض 5 مواطنين ومقيما من الجنسية السورية إلى النيابة العامة، حيث درجوا على ارتكاب جرائم سلب أموال ومقتنيات واستدراج ضحاياهم بنشر إعلانات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع منتجات بأسعار زهيدة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 5 مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، بين العقدين الثاني والرابع من العمر، لارتكابهم 3 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع منتجات بأسعار زهيدة واستدراج ضحاياهم والتعدي عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، فيما ضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 16,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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